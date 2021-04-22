Герасименя и Опейкин объявлены в розыск следственным комитетом Республики Беларусь

Неоднократный призёр Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя и директор гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин объявлены в розыск по делу о причинении вреда национальной безопасности республики.



«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следственного комитета Республики Беларусь в Телеграме.

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Герасимени и Опейкина