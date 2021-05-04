В Федерации шашек России отреагировали на победу Тансыккужиной в матче на первенство мира

Вице-президент Федерации шашек России Олег Дашков прокомментировал победу россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Она одолела представительницу Польши Наталию Садовскую.

«Тамара — опытный боец. Такие нюансы она достойно переживает, собралась и победила.

Конечно, тот инцидент с флагом повлиял, сказался на партии. Тогда она проиграла на ровном месте. Но смогла достойно ответить и выиграть.

Шашки, особенно в России, сейчас развиваются. У нас они занимают достойное место по количеству спортсменов», — сказал Дашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. На следующий день польская спортсменка убрала флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.