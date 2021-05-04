Украинский велогонщик Пономарь станет самым молодым участником «Джиро д’Италия» за 91 год

Украинский гонщик Андрей Пономарь из команды «Андрони Джокаттоли-Сидермек» станет самым молодым участником гонки «Джиро д’Италия» за последний 91 год.
Ранее рекорд принадлежал итальянцу Фабио Баттезини — 18 лет и 88 дней. Участие в гонке Баттезини принял в 1930 году. Пономарю на момент дебюта будет 18 лет и 246 дней.
Он станет лишь третьим велогонщиком за последние 30 лет, которые будут соревноваться на «Джиро д’Италия» в возрасте до 20 лет. Ближайший к украинцу по возрасту гонщик на предстоящей веломногодневке – бельгиец Ремко Эвенепул, которому на момент старта гонки будет 21 год и 109 дней. Всего на соревнования заявлено 228 велогонщиков.
«Джиро д’Италия» пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года. Турнир будет состоять из 21 этапа. Общая дистанция составляет 3,450 км.
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