«От меня почти ничего не осталось». Белорусский спортсмен показал последствия голодовки

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, объявивший 10-дневную голодовку в знак поддержки лиц, находящихся в стране за решёткой, показал последствия принятого им решения. Соответствующие фото были размещены в «сториз» спортсмена в "Инстаграме".



«Со вчерашнего дня туго совсем идёт, чуть-чуть осталось. Слабость и депрессия. Минус 10,7 кг.



Сегодня вечером. Девятые сутки. Почти ничего от меня не осталось. Вчера вечером какой-то слом был, стало тяжелей», — подписал фото Кравченко.

Напомним, с целью поддержки политзаключённых Андрей также выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях. Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности, а часть вырученных средств — семьям заключённых.