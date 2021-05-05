Чемпион мира Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.
«Сергей Шубенков отправил в Международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса», — цитирует менеджера ТАСС.
Совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах 18 марта. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсменах. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100.
- 5 мая 2021
-
10:48
-
09:40
-
09:28
-
09:05
-
08:29
-
00:56
-
00:17
- 4 мая 2021
-
23:20
-
22:56
-
22:25
-
21:59
-
21:33
-
21:08
-
19:35
-
19:00
-
18:20
-
18:18
-
16:02
-
15:51
-
15:35
-
13:46
-
13:27
-
12:01
-
11:45
-
11:18
-
10:26
-
09:27
-
09:17
-
09:00
-
00:48
-
00:30
-
00:08
- 3 мая 2021
-
23:22
-
22:10
-
19:16