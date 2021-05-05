Чемпион мира Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

«Сергей Шубенков отправил в Международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса», — цитирует менеджера ТАСС.

Совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах 18 марта. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсменах. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100.