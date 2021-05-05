ВАДА ограничило проведение ряда исследований в антидопинговой лаборатории Бухареста

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наложило ограничения на проведение аналитических тестирований в антидопинговой лаборатории Бухареста (Румыния), сообщает пресс-служба ВАДА.
Ограничения будут действовать в течение полугода, начиная с 1 мая. В этот день вступил в силу обновлённый технический регламент ВАДА, согласно которому лаборатории должны были обновить оборудование для проведения изотопного масс-спектрометрического анализа (GC-C-IRMS). В апреле бухарестская лаборатория проинформировала ВАДА о том, что не сможет этого сделать.
Во время действия ограничений бухарестская лаборатория сможет продолжать проводить регулярные антидопинговые исследования, но пробы, требующие GC-C-IRMS, будут отправляться в другую лабораторию, обладающую необходимыми технологиями.
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