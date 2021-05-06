Тренера сборной Германии по гимнастике уволили за издевательства над спортсменами

Тренера сборной Германии по спортивной гимнастике Габриэле Фрезе уволили из олимпийского тренировочного центра страны за издевательства над спортсменами, информирует DPA. Фрезе также вменяют принуждение своих подопечных к употреблению лекарств без рецепта врача.



Всего на тренера пожаловались десять спортсменов, среди которых чемпионка мира 2017 года Паулина Шеффер. После появления информации о «запугивании и издевательствах». Союз гимнастики Германии инициировал расследование, по итогам которого было выявлено 17 случаев насилия со стороны тренера.



Послужной стаж Фрезе составляет более 30 лет. Все обвинения она отрицает. Сообщается, что Габриэле собирается обжаловать обвинение через суд и продолжить работу в качестве тренера.

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