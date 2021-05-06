Женская сборная России по кёрлингу потерпела второе поражение подряд на чемпионате мира

Женская сборная России по кёрлингу проиграла национальной команде Швейцарии в матче чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). Счёт встречи — 6:8. Ранее российские кёрлингистки проиграли сборной Чехии, а до этого праздновали успех в девяти матчах подряд.



В составе российской сборной на первенстве планеты выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.



Напомним, сборная России уже обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира и гарантировала путёвку на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, которые ведут борьбу не только за медали, но и за путёвки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).

На первом этапе все команды сыграют по кругу. Сборные, занявшие первое и второе места в турнирной таблице, напрямую выйдут в полуфинал, а команды, ставшие третьей-шестой, сыграют квалификационные матчи за выход в полуфинал.



Лучшим результатом сборной России на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году.