Кёрлингистки из США завоевали бронзу ЧМ, обыграв Швецию

Женская сборная США по кёрлингу стала бронзовым призёром чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). В матче за третье место американские спортсменки нанесли поражение олимпийским чемпионкам из сборной Швеции со счётом 9:5 (0:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 5:0, 0:1, 2:0).
В финале турнира сыграют команды России и Швейцарии. Россиянки в полуфинале обыграли сборную Швеции со счётом 8:7. Швейцарки победили команду США – 7:3. Матч Россия – Швейцария состоится сегодня, 9 мая, начало – в 22:00 мск.
В составе российской команды выступают скип Алина Ковалёва, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Россиянки по итогам предварительного этапа заняли второе место и напрямую вышли в полуфинал. Первыми были швейцарские кёрлингистки.
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