Кёрлингистка Ковалёва объяснила, почему Россия проиграла Швейцарии в финале ЧМ

Скип женской сборной России по кёрлингу Алина Ковалёва рассказала, почему национальная команда уступила представительницам Швейцарии в финале чемпионата мира. Россия потерпела поражение со счётом 2:4.

«Были проблемы с исполнением бросков, нам было сложно возить камни. А если ты плохо возишь, вряд ли у тебя что-то получится. Были завязки, где мы могли взять много камней. Соперницы давали шансы, но мы ими не воспользовались.

Нервы? Не могу сказать, что были прям сильные нервы. Конечно, мы волновались, но проблема была в том, что мы немного не разобрались со льдом. Он отличался от вчерашнего по скорости, да и свалы (дугообразная траектория движения камня по льду. — Прим. «Чемпионата») были больше, чем в полуфинале. Думаю, это сыграло свою роль.

Кто быстрее приспосабливается ко льду, тот и выигрывает. И сегодня мы не сразу поняли, как с ним работать», — приводит слова Ковалёвой Sport24.