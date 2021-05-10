Главный тренер сборной России по кёрлингу прокомментировал серебро команды на ЧМ

Главный тренер сборной России по кёрлингу Юрий Шулико прокомментировал выступление женской национальной команды на чемпионате мира. Россиянки дошли до финала, где проиграли представительницам Швейцарии со счётом 2:4.
«Команда в этом составе заслужила поездку на Олимпийские игры, она доказала, что способна бороться за медали на самом высоком уровне. На сегодня именно эта команда рассматривается в качестве основного состава», — приводит слова Шулико ТАСС.
В составе российской команды на чемпионате мира выступали скип Алина Ковалёва, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Сборная России вернулась на пьедестал чемпионата мира впервые после 2018 года. С 2014-го по 2018 год российские кёрлингистки пять раз подряд становились призёрами мирового первенства, показав лучший результат в 2017 году в Пекине, где завоевали серебро. В ходе чемпионата мира — 2021 сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года.
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