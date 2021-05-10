Прерванный финал дуэтов синхронисток на ЧЕ в Будапеште перенесён на 13 мая

Тренер Татьяна Данченко прокомментировала проблемы с музыкой во время технической программы дуэтов на чемпионате Европы в Будапеште.
Финал был приостановлен из-за технических проблем со звучанием музыки под водой. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко успели выступить и уверенно лидировали. Также завершили выступления ещё десять из 19 заявленных дуэтов. Теперь медали будут разыграны повторно – финал перенесён на 13 мая.
«Были проблемы с музыкой и до финала, но они были не такие уж критичные — под водой прерывался звук в динамике, и человек, который сидел на музыке, не мог сделать динамик под водой потише, чтобы он не прерывался, а чтобы сверху при этом громкость нормальная была. Динамик, я так понимаю, совсем вырубился на половине соревнований. Во время выступления нашего дуэта тоже музыка под водой прерывалась. Динамик заменили, продолжили миксты, а дуэт теперь выступит 13-го, финал состоится вместо предварительных в произвольной программе групп», — приводит слова Данченко РИА «Новости».
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