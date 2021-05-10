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«Хорошо, что послушали тренеров». Глава федерации — об итогах ЧМ по кёрлингу

«Хорошо, что послушали тренеров». Глава федерации — об итогах ЧМ по кёрлингу
Другие / Прочие виды спорта 0
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Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв подвёл итоги выступления женской сборной страны на чемпионате мира в Канаде.

Россиянки повторили лучший результат, завоевав серебряные медали. В финале национальная команда уступила Швейцарии – 2:4.

«Женская сборная выдала совершенно фантастическую серию: девять побед подряд в групповом раунде. В женском кёрлинге на чемпионате мира это – нечто из ряда вон. Да, нашим девушкам не удалось победить Швейцарию в финале, но они боролись. Им немного не хватило. Я сейчас не хочу их критиковать, а просто повторю их же слова: сделали много своих ошибок. Швейцарки тоже ошибались, то есть давали нам шансы. Не получилось. Опять-таки, будем ждать Олимпиады.

Важно отметить, что тренерские штабы сборных России настояли на своём видении составов сборных команд – и, как видите, оказались правы. Изначально было много вариантов. И варианты формата отбора были разные, и составление конкретных команд. Наши тренеры: Шулико, Козырев, Беланов очень жёстко отстаивали свои позиции по составу. Хорошо, что мы их послушали», — приводит слова Свищёва «Спорт день за днём».

Ранее мужская сборная России показала лучший в истории результат на чемпионатах мира, заняв четвёртое место. Россияне уверенно прошли отбор на Олимпийские игры в Пекине.

Российские кёрлингистки повторили лучший результат на ЧМ, завоевав серебро
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