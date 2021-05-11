Украинская синхронистка Федина одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинская синхронистка Марта Федина стала чемпионкой Европы по водным видам спорта в технической программе соло на турнире, проходящем в Будапеште (Венгрия).



Федина набрала за своё выступление 91,8445 балла. Второе место заняла представительница Греции Евангелия Платаниоти, бронзу получила белорусская спортсменка Василина Хондошко.



Отметим, что сборная России не была представлена в данной дисциплине соревнований. Вчера, 10 мая, российская команда стала первой в технической программе дуэтов.



Россия является рекордсменом по числу завоёванных медалей на чемпионатах Европы в истории. С 1976 года завоёвано 58 золотых медалей.



Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая 2021 года.