Украинская синхронистка Федина одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта
Украинская синхронистка Марта Федина стала чемпионкой Европы по водным видам спорта в технической программе соло на турнире, проходящем в Будапеште (Венгрия).
Федина набрала за своё выступление 91,8445 балла. Второе место заняла представительница Греции Евангелия Платаниоти, бронзу получила белорусская спортсменка Василина Хондошко.
Отметим, что сборная России не была представлена в данной дисциплине соревнований. Вчера, 10 мая, российская команда стала первой в технической программе дуэтов.
Россия является рекордсменом по числу завоёванных медалей на чемпионатах Европы в истории. С 1976 года завоёвано 58 золотых медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая 2021 года.
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