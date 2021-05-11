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Украинская синхронистка Федина одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинская синхронистка Федина одержала победу на чемпионате Европы по водным видам спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Украинская синхронистка Марта Федина стала чемпионкой Европы по водным видам спорта в технической программе соло на турнире, проходящем в Будапеште (Венгрия).

Федина набрала за своё выступление 91,8445 балла. Второе место заняла представительница Греции Евангелия Платаниоти, бронзу получила белорусская спортсменка Василина Хондошко.

Отметим, что сборная России не была представлена в данной дисциплине соревнований. Вчера, 10 мая, российская команда стала первой в технической программе дуэтов.

Россия является рекордсменом по числу завоёванных медалей на чемпионатах Европы в истории. С 1976 года завоёвано 58 золотых медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая 2021 года.

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