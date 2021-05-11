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Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал чемпионата России, где сыграют с ЦСКА

Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал чемпионата России, где сыграют с ЦСКА
Другие / Гандбол 0

Гандоболистки «Ростов-Дон» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче команда из Ростова-на-Дону оказалась сильнее «Астраханочки» со счётом 25:24.

Первый поединок также закончился победой «Ростов-Дона» со счётом 35:25. Самым результативным игроком встречи стала игрок команды из Ростова Кристина Кожокарь, отличившаяся 7 раз. В составе «Астраханочки» больше всего мячей забросила Екатерина Зеленкова – 6 голов.

За победу в Суперлиге «Ростов-Дон» сыграет с ЦСКА. Армейский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее тольяттинской «Лады» (26:26, 29:28).

Отметим, что «Ростов-Дон» являются действующими чемпионками России. В финале 2020 года ростовчане обыграли «Ладу».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Второй матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) — 25:24 (12:12).
Первый матч — 35:25.

Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России, одолев «Ладу»
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