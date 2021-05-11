Итальянка Бертокки стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду с трамплина

Итальянская спортсменка Элена Бертокки одержала победу на соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).
Серебряные медали завоевала представительница Швейцарии Михелле Хаймберг, бронза – у Кьяры Пеллакани из Италии. Представительница России Кристина Ильиных заняла четвёртое место, набрав 249,30 балла. Мария Полякова расположилась на шестой строчке.
Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая 2021 года.
Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)
Женщины, трамплин (1 м)
1. Элена Бертокки (Италия) — 259,90
2. Михелле Хаймберг (Швейцария) — 255,55
3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 254,15
4. Кристина Ильиных (Россия) — 249,30
5. Эмилия Нильссон Гарипов (Швеция) — 248,50
6. Мария Полякова (Россия) — 247,35.
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