В Москве пройдёт благотворительный забег к Международному дню защиты детей

6 июня 2021 года в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» состоится благотворительный забег «Спорт во благо», посвященный Международному дню защиты детей. Фонд «Синдром любви» приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в традиционном спортивном празднике. А тех, кто не сможет приехать в Кузьминки, ждёт онлайн-старт в любом удобном месте с 1 по 6 июня.
В этом году старт посвящён Международному дню защиты детей, а главной его темой будут права и возможности всех детей, в том числе и детей с синдромом Дауна. Вместе с родителями детей с дополнительной хромосомой сотрудники фонда дали названия дистанциям, посвящённым особенно важным правам и возможностям каждого ребёнка.
Выбирайте свою дистанцию и участвуйте в спортивно-благотворительном празднике всей семьёй:
3 км – «Дети дома» – чтобы каждый ребёнок рос в семье.
7 км – «Мы все в одной песочнице» – чтобы все дети имели возможность общаться и дружить с другими детьми без предрассудков и стереотипов.
14 км – «Спорт для всех» – чтобы каждый ребёнок мог заниматься спортом.
21 км – «Свой путь» – чтобы каждый ребёнок мог получить профессию и жить самостоятельно.
3х7 км – командная эстафета «Одна команда» – чтобы мнение детей было услышанным.
Самые маленькие спортсмены смогут «пробежать» самостоятельно или на руках родителей свои первые 50 метров без определения победителей. Дети постарше попробуют свои силы на дистанциях 500 и 1000 м.
Регистрация на забег 6 июня в Кузьминках.
При регистрации на онлайн-мероприятия можно выбрать следующие виды спорта: бег, северная ходьба, велосипед, роликовые коньки или самокат. Также можно просто поддержать подопечных Фонда, не участвуя в иных активностях. Подробнее на странице онлайн-старта.
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