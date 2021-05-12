В Москве пройдёт благотворительный забег к Международному дню защиты детей

6 июня 2021 года в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» состоится благотворительный забег «Спорт во благо», посвященный Международному дню защиты детей. Фонд «Синдром любви» приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в традиционном спортивном празднике. А тех, кто не сможет приехать в Кузьминки, ждёт онлайн-старт в любом удобном месте с 1 по 6 июня.

В этом году старт посвящён Международному дню защиты детей, а главной его темой будут права и возможности всех детей, в том числе и детей с синдромом Дауна. Вместе с родителями детей с дополнительной хромосомой сотрудники фонда дали названия дистанциям, посвящённым особенно важным правам и возможностям каждого ребёнка.

Выбирайте свою дистанцию и участвуйте в спортивно-благотворительном празднике всей семьёй:

3 км – «Дети дома» – чтобы каждый ребёнок рос в семье.

7 км – «Мы все в одной песочнице» – чтобы все дети имели возможность общаться и дружить с другими детьми без предрассудков и стереотипов.

14 км – «Спорт для всех» – чтобы каждый ребёнок мог заниматься спортом.

21 км – «Свой путь» – чтобы каждый ребёнок мог получить профессию и жить самостоятельно.

3х7 км – командная эстафета «Одна команда» – чтобы мнение детей было услышанным.

Самые маленькие спортсмены смогут «пробежать» самостоятельно или на руках родителей свои первые 50 метров без определения победителей. Дети постарше попробуют свои силы на дистанциях 500 и 1000 м.



Регистрация на забег 6 июня в Кузьминках.



При регистрации на онлайн-мероприятия можно выбрать следующие виды спорта: бег, северная ходьба, велосипед, роликовые коньки или самокат. Также можно просто поддержать подопечных Фонда, не участвуя в иных активностях. Подробнее на странице онлайн-старта.