Илья Молчанов вышел в финал чемпионата Европы в прыжках с метрового трамплина
Россиянин Илья Молчанов вышел в финал соревнований в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В предварительном раунде соревнований Илья показал седьмой результат — 344,30 балла. Первым стал представитель Великобритании Джек Ло (399,45). Второе место занял немец Патрик Хаусдинг (381,95), третьим стал итальянец Джованни Точчи (368,05).
Ещё один россиянин Виктор Повзнер продемонстрировал 13-й результат (323,20) и не сумел квалифицироваться в финал.
Ранее российская синхронистка Варвара Субботина, которая сегодня, 12 мая, завоевала золото чемпионата Европы в произвольной программе соло, объявила, что пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония).
Варвара Субботина, завоевавшая золото ЧЕ, объявила о пропуске Олимпиады
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