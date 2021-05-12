Варвара Субботина, завоевавшая золото ЧЕ, объявила о пропуске Олимпиады

Российская синхронистка Варвара Субботина, которая сегодня, 12 мая, завоевала золото чемпионата Европы в произвольной программе соло, объявила, что пропустит Олимпиаду в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

«Этот сезон закончу после Европы, планируется операция. Буду лечиться и восстанавливаться. Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так: если не в этот раз, значит, в следующий. Нужно заняться здоровьем.

Врачи рекомендовали полтора-два месяца не плавать. Нужно выбирать — здоровье или спорт. Я сказала, что у меня чемпионат Европы. Был момент, когда могла от него и отказаться, но мы переговорили, Татьяна Евгеньевна и Татьяна Николаевна (тренеры. — Прим. «Чемпионата») приняли решение оставить одну программу, произвольную. Убрали мне все погружения, все связки наверху. В общем, тренировалась по-новому», — приводит слова Субботиной «Р-Спорт».