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94 российских легкоатлета получили шанс претендовать на получение нейтрального статуса

94 российских легкоатлета получили шанс претендовать на получение нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подготовила полные комплекты документов для заявок на получение нейтрального статуса для 94 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики с нетерпением ждёт нейтральных статусов и для других членов сборной и делает всё возможное для этого. 94 спортсмена уже получили от федерации полный комплект документов, необходимых для подачи заявки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что World Athletics одобрила заявки на участие в международных соревнованиях в 2021 году в статусе нейтральных атлетов следующим российским спортсменам: Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой, Ильи Иванюка и Аксаны Гатауллиной.

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