94 российских легкоатлета получили шанс претендовать на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подготовила полные комплекты документов для заявок на получение нейтрального статуса для 94 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики с нетерпением ждёт нейтральных статусов и для других членов сборной и делает всё возможное для этого. 94 спортсмена уже получили от федерации полный комплект документов, необходимых для подачи заявки», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что World Athletics одобрила заявки на участие в международных соревнованиях в 2021 году в статусе нейтральных атлетов следующим российским спортсменам: Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой, Ильи Иванюка и Аксаны Гатауллиной.