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Клишина рассказала, что для неё является лимитирующим фактором и как она с этим борется

Клишина рассказала, что для неё является лимитирующим фактором и как она с этим борется
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась мнением о лимитирующих факторах в спорте.

«Что является твоим лимитирующим фактором? Как с этим борешься? Лимитирующих факторов в спорте существует огромное множество, как и средств их коррекции. В этом вопросе всегда следует учитывать индивидуальные особенности организма, ограничивающие его «верхнюю планку».

Главным лимитирующим звеном для меня является здоровье. Борюсь я с этим при помощи разных средств восстановления. Ведь наше тело очень отзывчивое и любит, когда за ним профессионально ухаживают. А главное в нашем деле — научиться предотвращать все проблемы заранее», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

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