Клишина рассказала, что для неё является лимитирующим фактором и как она с этим борется

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась мнением о лимитирующих факторах в спорте.



«Что является твоим лимитирующим фактором? Как с этим борешься? Лимитирующих факторов в спорте существует огромное множество, как и средств их коррекции. В этом вопросе всегда следует учитывать индивидуальные особенности организма, ограничивающие его «верхнюю планку».



Главным лимитирующим звеном для меня является здоровье. Борюсь я с этим при помощи разных средств восстановления. Ведь наше тело очень отзывчивое и любит, когда за ним профессионально ухаживают. А главное в нашем деле — научиться предотвращать все проблемы заранее», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».