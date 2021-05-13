Алла Шишкина написала пост о победе на ЧЕ. Губерниев и актриса Горбачёва отреагировали

Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания золота на чемпионате Европы в Будапеште.

«ЗОЛОТО! Вот именно так, все буквы большие. Я шестикратная чемпионка Европы, ура! И эта медаль дорога вдвойне, потому что соревнования выдались далеко не простыми. Точнее сказать, я за свою 12-летнюю жизнь в сборной не помню такого...

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Микст-дуэт. Два месяца назад у Майи Гурбанбердиевой снова травмируется плечо. Причём не то, которое прооперировано, а другое, здоровое. Но нужно продолжать работать, готовиться к чемпионату Европы. Как итог — наше первое золото на этом чемпионате..

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Соло. За неделю до отлёта в Будапешт на одной из тренировок у нашей солистки, Варвары Субботиной, лопается барабанная перепонка. Нестерпимая боль, невозможность погружаться под воду и запрет от врачей на тренировки сроком на три месяца

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Судьба соло оказалась под угрозой. Тренерским штабом совместно с медиками команды было принято решение, что Варя выступает только в произвольной программе и снимается с технической. Ежедневные лекарства, заматывание уха, а впереди операция, которая состоится уже 20 мая. И, несмотря на всё это, — золотая медаль.

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Группа. За день до отлёта на заключительной тренировке на Полину Комар упала первая поддержка. Итог — рассечение, у Полины на голове сейчас четыре шва, и она с ними тренировалась и выступала. В составе группы выиграла золото.

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Мы прилетели. После первой тренировки в Будапеште у Саши Пацкевич поднимается температура. (Это не корона, потому что тесты практически ежедневно). Мы все желаем ей скорейшего выздоровления. Уверена, что наши российские медики быстро поставят её на ноги.

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В срочном порядке на её место встаёт запасная, Вероника Калинина. У неё есть всего три дня и пара прогонов, чтобы влиться в группу. И сегодня она доказала, что настоящий боец и сделала всё как надо. Эта медаль её по праву.

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Соревнования продолжаются, впереди финалы дуэтов и микстов. Ребята остаются в Будапеште, а мы завтра прилетаем домой. Спасибо всем за тёплые слова поддержки. Теперь вы знаете, что такое большой спорт и на что порой приходится идти спортсменам ради этого золота!» — написала Шишкина в своём «инстаграме».

На пост спортсменки отреагировали известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и актриса Ирина Горбачёва. Губерниев в комментарии написал: «Роскошь и чемпионство». Горбачёва добавила: «Красотки! Поздравляю!»