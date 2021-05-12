Российские синхронистки выиграли техническую программу на ЧЕ, украинки — вторые

Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в столице Венгрии — Будапеште.
По итогам программы российская команда заработала от судей 95,6705 балла. Второе место заняли украинские синхронистки (92,3920), третье — испанки (89,7700).
В составе российской команды выступали Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева и Марина Голядкина.
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В общей сложности в синхронном плавании разыгрывается девять комплектов наград.
Вчера, 11 мая, россиянки Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли третье место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.
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