14-кратную паралимпийскую чемпионку из Великобритании подозревают в употреблении допинга

14-кратную паралимпийскую чемпионку из Великобритании Сару Стори подозревают в злоупотреблении препаратом от астмы, сообщает The Times. Речь идёт о сальбутамоле, веществе, улучшающем работоспособность. Его она применяла во время Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).

По данным издания, Саре предоставили терапевтическое исключение задним числом, уже после сдачи допинг-теста. В результате этого девушка сумела избежать дисциплинарных мер. К расследованию инцидента со Стори призывает Паралимпийский комитет Польши, так как на Паралимпиаде-2012 британка завоевала три золотые медали в велоспорте, трижды обыграв польскую спортсменку Анну Харковскую.



Атлетам разрешается использовать сальбутамол в малых дозах, однако его употребление в больших количествах приравнивается к допингу.