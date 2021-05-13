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14-кратную паралимпийскую чемпионку из Великобритании подозревают в употреблении допинга

14-кратную паралимпийскую чемпионку из Великобритании подозревают в употреблении допинга
Другие / Велоспорт 0

14-кратную паралимпийскую чемпионку из Великобритании Сару Стори подозревают в злоупотреблении препаратом от астмы, сообщает The Times. Речь идёт о сальбутамоле, веществе, улучшающем работоспособность. Его она применяла во время Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).

По данным издания, Саре предоставили терапевтическое исключение задним числом, уже после сдачи допинг-теста. В результате этого девушка сумела избежать дисциплинарных мер. К расследованию инцидента со Стори призывает Паралимпийский комитет Польши, так как на Паралимпиаде-2012 британка завоевала три золотые медали в велоспорте, трижды обыграв польскую спортсменку Анну Харковскую.

Атлетам разрешается использовать сальбутамол в малых дозах, однако его употребление в больших количествах приравнивается к допингу.

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