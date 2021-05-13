Аделина Сотникова проведёт праздник для детей с ограниченными возможностями

1 июня в Москве на территории спортивного комплекса «Арктика» состоится праздник для детей с ограниченными возможностями, приуроченный к Международному дню защиты детей.
В мероприятии примут участие спортсмены из школы Аделины Сотниковой Sotka school и спортивного комплекса «Арктика». Будет и сама Аделина — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте. Примут участие также владелец комплекса и действующий спортсмен Фисенко Михаил, игрок футбольного клуба «Спартак», учредитель фонда «Своими глазами» Артём Ребров.
Впервые Аделина лично выступает организатором подобного мероприятия. Для неё это первые шаги в помощи детям с ограниченными возможностями встать на коньки, покататься с олимпийской чемпионкой и другими тренерами из мира фигурного катания и хоккея. В программе праздника небольшая шоу-программа на льду, подарки, фото на память и автографы от именитой спортсменки. Вход для зрителей на мероприятие строго по приглашениям.
План мероприятия:
13:00 — 15:00 — Сбор гостей, фуршет, аквагрим. Во время сбора гостей — автограф-сессия, фото на память и раздача подарков;
5:30 — 16:15 — шоу-программа на льду (фигуристы, хоккеисты);
16:30 — 17:15 — мастер-класс для детей;
17:30 — 18:00 — интервью для СМИ;
18:00 — окончание мероприятия.
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