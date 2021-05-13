Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на ЧЕ

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные награды в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в столице Венгрии — Будапеште.
Победителями стали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер. Тройку лучших замкнули украинские спортсмены Александр Горшковозов и Олег Колодий.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м. Мужчины
1. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия)— 426,78
2. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) — 415,47
3. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) — 409,62.
Напомним, сегодня, 13 мая, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в технической программе дуэтов.
- 13 мая 2021
-
22:32
-
22:11
-
20:09
-
19:41
-
19:05
-
18:20
-
17:54
-
17:35
-
16:46
-
13:59
-
13:11
-
13:04
-
11:53
-
11:23
-
11:00
-
08:47
-
08:26
-
08:19
- 12 мая 2021
-
23:42
-
23:26
-
23:16
-
21:09
-
20:59
-
19:09
-
18:46
-
18:29
-
18:10
-
16:06
-
14:29
-
11:55
-
11:43
-
11:26
-
11:18
-
11:08
-
09:51