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Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на ЧЕ

Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на ЧЕ
Другие / Водные виды спорта 0

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные награды в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в столице Венгрии — Будапеште.

Победителями стали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер. Тройку лучших замкнули украинские спортсмены Александр Горшковозов и Олег Колодий.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м. Мужчины

1. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия)— 426,78
2. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) — 415,47
3. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) — 409,62.

Напомним, сегодня, 13 мая, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в технической программе дуэтов.

Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧЕ, победив в технической программе
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