Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на ЧЕ

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные награды в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в столице Венгрии — Будапеште.

Победителями стали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер. Тройку лучших замкнули украинские спортсмены Александр Горшковозов и Олег Колодий.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Синхронные прыжки. Трамплин, 3 м. Мужчины

1. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия)— 426,78

2. Евгений Кузнецов/Никита Шлейхер (Россия) — 415,47

3. Александр Горшковозов/Олег Колодий (Украина) — 409,62.

Напомним, сегодня, 13 мая, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в технической программе дуэтов.