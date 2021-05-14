Чемпионка ОИ Вера Бирюкова показала фото в свадебном платье

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную в свадебном салоне. На снимке спортсменка примеряет свадебное платье.

«Как вам платье?» — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/biryukova__official/?hl=ru

Ранее Вера Бирюкова показала фотографию в купальнике, сравнив себя с Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.



«Похожа на Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес». Гимнастка Бирюкова показала фото в купальнике

23-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), чемпионка Европы 2014 года, многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.