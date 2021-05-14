Чемпионка ОИ Вера Бирюкова показала фото в свадебном платье

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную в свадебном салоне. На снимке спортсменка примеряет свадебное платье.
«Как вам платье?» — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/biryukova__official/?hl=ru
Ранее Вера Бирюкова показала фотографию в купальнике, сравнив себя с Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.
23-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), чемпионка Европы 2014 года, многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.
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