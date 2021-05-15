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Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций
Другие / Волейбол 0

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо определился с заявкой команды на Лигу наций-2021. Специалист вызвал в расположение сборной 15 волейболистов.

Связующие:

Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово)
Павел Панков («Динамо», Москва);

Диагональные:

Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония)
Виктор Полетаев («Зенит» СПб);

Блокирующие:

Илья Власов («Динамо» М)
Артем Вольвич («Зенит-Казань»)
Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск);

Доигровщики:

Денис Богдан («Факел»)
Дмитрий Волков («Факел»)
Егор Клюка («Зенит» СПб)
Ярослав Подлесных («Динамо» М)
Антон Семышев («Динамо» М);

Либеро:

Евгений Баранов («Динамо» М)
Валентин Голубев («Зенит-Казань»).

Лига наций станет заключительным турниром национальных сборных перед Олимпийскими играми в Токио (Япония), которые состоятся с 23 июля по 8 августа.

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