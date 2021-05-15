Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо определился с заявкой команды на Лигу наций-2021. Специалист вызвал в расположение сборной 15 волейболистов.
Связующие:
Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово)
Павел Панков («Динамо», Москва);
Диагональные:
Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония)
Виктор Полетаев («Зенит» СПб);
Блокирующие:
Илья Власов («Динамо» М)
Артем Вольвич («Зенит-Казань»)
Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск);
Доигровщики:
Денис Богдан («Факел»)
Дмитрий Волков («Факел»)
Егор Клюка («Зенит» СПб)
Ярослав Подлесных («Динамо» М)
Антон Семышев («Динамо» М);
Либеро:
Евгений Баранов («Динамо» М)
Валентин Голубев («Зенит-Казань»).
Лига наций станет заключительным турниром национальных сборных перед Олимпийскими играми в Токио (Япония), которые состоятся с 23 июля по 8 августа.
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