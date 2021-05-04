Бывший директор ФСБ рассказал, каким видом спорта очень увлечён Путин

Бывший директор ФСБ, в настоящее время являющийся председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, рассказал о спорте, которым очень увлекается президент России Владимир Путин.
«Он очень интересуется именно волейболом, смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, потом делится впечатлениями, говорит своё мнение и, вы знаете, достаточно профессионально.
Кстати, хочу отметить, что вообще борцы имеют в своей физической подготовке волейбол и очень многие хорошо играют. Видимо, у них хорошая координация. Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, он делится своими впечатлениями», — приводит слова Патрушева «Р-Спорт», сказанные им в эфире «Россия 24».
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