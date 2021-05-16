Сёстры Аверины заявлены на майский этап КМ по художественной гимнастике в Италии

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины заявлены для участия в этапе Кубка мира, который состоится с 28 по 30 мая в Пезаро (Италия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой.



На этапе Кубка мира в Пезаро будут соревноваться гимнастки, которые выступают в личном первенстве, а также команды с групповыми упражнениями.

Мировое первенство 2017 года также проходило в Пезаро — тогда Арина и Дина выиграли все золотые награды турнира.



Ранее стало известно, что Арина и Дина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по художественной гимнастике. Соревнования состоятся с 9 по 13 июня в Варне (Болгария).