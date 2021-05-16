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Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в первом финальном матче ЧР

Гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» в первом финальном матче ЧР
Другие / Гандбол 0

Гандболистки ЦСКА на своей площадке обыграли «Ростов-Дон» в первом финальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги со счётом 30:23. Гости неуверенно сыграли в первом периоде и не сумели сократить отставание после перерыва.

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя ЦСКА Екатерина Ильина, забившая 7 мячей. 5 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. У «Ростов-Дона» лучшей была Юлия Манагарова, в активе которой 6 мячей. 4 гола записала на свой счёт Анна Сень.

Решающий матч пройдёт в Ростове-на-Дону 23 мая.

Напомним, что судьба бронзовых медалей решится 22 мая в противостоянии «Астраханочки» и «Лады». Первую встречу выиграли астраханские гандболистки – 34:29.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Первый матч

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 30:23 (15:8).

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