Гимнастка Бирюкова показала студийные фото в купальнике
Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие студийные фотографии. На снимках спортсменка, одетая в чёрный купальник, позирует перед камерой.
«Магия волшебницы. Лаконично. Мимолётно. В двух словах», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Веры Бирюковой.
23-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), чемпионка Европы 2014 года, многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.
«Похожа на Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес». Гимнастка Бирюкова показала фото в купальнике
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