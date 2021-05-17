Гимнастка Бирюкова показала студийные фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие студийные фотографии. На снимках спортсменка, одетая в чёрный купальник, позирует перед камерой.

«Магия волшебницы. Лаконично. Мимолётно. В двух словах», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Веры Бирюковой.

23-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), чемпионка Европы 2014 года, многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр 2019 года, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.

