Тансыккужина – о титульном матче в Польше: он войдёт в историю спорта

Семикратная чемпионка мира, российская шашистка Тамара Тансыккужина высказалась об успешной защите титула в матче за мировую шашечную корону, который проходил в Варшаве (Польша). Тамара оказалась сильнее польской шашистки Натальи Садовской.

Напомним, что во время четвёртого раунда к игровому столу подошёл секретарь матча Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. Тот раунд Тансыккужина проиграла со счётом 0:12, что, по её мнению, могло сказаться на окончательном исходе матча.

«Матч получился очень необычным, он войдёт в историю спорта. Организаторы импульсивным поведением хотели помочь своей спортсменке. Удалось преодолеть трудности, отыграться с помощью своего опыта. Спасибо за поддержку спортивной общественности. Отступать было некуда. Посвящаю победу тренерам по шашкам, хочу, чтобы их труд получил внимание», — сказала Тансыккужина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым на ежегодной торжественной церемонии вручения премии «Серебряная лань», где она получила специальный приз за проявленное благородство.

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