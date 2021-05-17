Шведский журналист обвинил легендарную Стефку Костадинову в допинге. Она пригрозила судом

Шведский журналист Патрик Экваль заявил в эфире телеканала SVT, что легендарная болгарская легкоатлетка Стефка Костадинова, чей рекорд в прыжках в высоту (2,09 м) 33-летней давности до сих пор не побили, употребляла допинг. Костадинова, которая в настоящее время является президентом Болгарского олимпийского комитета, пригрозила судебным разбирательством.

«В болгарских СМИ распространена информация о том, что некий шведский журналист высказал в мой адрес обидные и лживые высказывания. Его гнев вызвал мой мировой рекорд в прыжках в высоту — 2,09 м, который на один сантиметр выше достижения его соотечественницы Кайсы Бергквист, отличной спортсменки, обладающей рекордом мира в зале, — 2,08 м. Он публично оклеветал и других болгарских спортсменов прошлого, перечёркивая их успехи. Если это именно так, то я намерена обратиться в суд», — приводит заявление Костадиновой Gong.bg.