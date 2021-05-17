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Определились победители первого этапа «Оптимистов Северной столицы. Кубок Газпрома»

Определились победители первого этапа «Оптимистов Северной столицы. Кубок Газпрома»
Другие / Парусный спорт 0

Стали известны победители серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома», которые прошли в Санкт-Петербурге. Победу одержал спортсмен из Калининградской области Иван Михалёв. Иван стабильнее всех прошёл три гонки, набрал 15 очков и стал победителем первого этапа «Оптимистов Северной столицы». На второй и третьей позиции расположились гонщики «Крестовского острова» – Матвей Антонюк (19 очков) и Иван Морщинин (21) соответственно.

Среди девушек за первое место боролись спортсменки Академии парусного спорта и «Крестовского острова» Анастасия Бабанова и Ангелина Иванова. В этой борьбе чуть удачливее оказалась Анастасия – соперниц разделили лишь два балла. Бронзовую медаль завоевала еще одна гонщица Академии, Милана Крупникова.

В зачёте младших юношей победу одержал спортсмен Академии парусного спорта, ДСПК «Рауту» и ШВСМ по ВВС Андрей Жаков, а среди младших девушек лучшей стала Ксения Романова (Академия парусного спорта).

В 2021-м году серия состоит из четырёх этапов. Первый и четвёртый этапы пройдут в Яхт-клубе Санкт-Петербурга в акватории Невской губы Финского залива, а второй и третий – в яхтенном порту Йоханнес, поселок Советский.

14 мая – 16 мая – акватория Невской губы Финского залива, Яхт-клуб Санкт-Петербурга
24 – 27 июня – пос. Советский Выборгского р-на, яхтенный порт «Йоханнес»
15 – 18 июля – пос. Советский Выборгского р-на, яхтенный порт «Йоханнес»
26 – 29 августа – акватория Невской губы Финского залива, Яхт-клуб Санкт-Петербурга.

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