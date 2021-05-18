В апреле РУСАДА не сумело проверить на допинг 14 спортсменов, оказавшихся вне доступа

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле установили 14 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«В апреле 2021 года было зафиксировано 14 нарушений правил доступности для тестирования», — сообщили в пресс-службе организации.

За четыре месяца было зафиксировано 53 аналогичных нарушения (12 — в январе, 8 — в феврале, 19 — в марте).

Годом ранее было установлено 192 нарушения, в 2019-м из было 312. В 2018 году была произведена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования. Стоит отметить, что 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 из них были признаны).