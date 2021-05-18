Гребцов из Австралии и Новой Зеландии не будет на этапе КМ в Барнауле из-за пандемии

Спортсмены из Новой Зеландии и Австралии не сумели приехать в Барнаул для участия во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. До места назначения гребцы не добрались из-за пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения.
«В Барнауле мы проводим крупнейшие соревнования, где спортсмены получают квоты на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях примут участие спортсмены практически из шестидесяти стран, от Алжира до Венесуэлы, спортсмены из четырёх континентов. Гребцы из Новой Зеландии и Австралии не смогут принять участие в соревнованиях. Дело в том, что сейчас мировая пандемия. Обычно гораздо больше спортсменов принимает участие в этапах Кубка мира, но на данный момент из-за пандемии они не смогли сюда приехать», — приводит слова вице-президента Международной федерации каноэ Томаса Конецко ТАСС.
Соревнования пройдут 20-23 мая. Они носят статус отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. В Барнауле будет разыграно 6 лицензий. Генеральным партнёром барнаульского этапа Кубка мира выступает банк «Открытие».
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