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США не выплатит ВАДА $ 3 млн, пока организация не предпримет шаги по борьбе с допингом

США не выплатит ВАДА $ 3 млн, пока организация не предпримет шаги по борьбе с допингом
Виталий Весёлый
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Правительство США отказывается выплачивать Всемирному антидопинговому агентству почти $ 3 млн до тех пор, пока организацией не будут предприняты реальные шаги по борьбе с допингом, информирует AP News. Речь идёт о $ 2,93 млн, что составляет примерно 7,3% бюджета ВАДА – $ 40 млн.

Сообщается также, что американская сторона недовольна недостаточным представительством в агентстве: американцев нет в исполнительном комитете, формирующем большую часть политики организации. Кроме того, Правительство США выступает за исключение членов Международного олимпийского комитета и других связанных спортивных организаций из состава исполнительного комитета.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька рассказал о значимости решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против РУСАДА.

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