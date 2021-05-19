Юлия Ефимова остановилась в шаге от пьедестала ЧЕ на дистанции 100 м брассом

Россиянка Юлия Ефимова не сумела завоевать медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 м брассом. Ефимова финишировала четвёртой, уступил победительнице Софи Ханссон из Швеции 0,64 сек.

Финал на 1500 м вольным стилем у мужчин выиграл украинец Михаил Романчук. Россиянин Александр Егоров — восьмой.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Брасс. 100 м.

1. Софи Ханссон (Швеция) — 1.05,69.

2. Арианна Кастильони (Италия) — 1.06,13.

3. Мартина Карраро (Италия) — 1.06,21.

4… Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,33.

Мужчины. Вольный стиль, 1500 м

1. Михаил Романчук (Украина) — 14.39,89.

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) — 14.42,91.

3. Доменико Ачеренца (Италия) — 14:54,36.

8. Александр Егоров (Россия) — 15:10,43.