Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Тюмень» и «Норникель» вышли в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

«Тюмень» и «Норникель» вышли в полуфинал чемпионата России по мини-футболу
Елена Чистова
Комментарии

Завершились третьи четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. По их итогам определились два полуфиналиста. Ими стали «Норникель» и «Тюмень», выигравшие четвертьфинальные серии со счётом 3-0.

Ещё в двух сериях соперникам предстоит провести четвёртые поединки. «Газпром-Югра» в серии пенальти сумел обыграть «КПРФ» — 5:4. «Торпедо» в дополнительное время добилось победы над «Синарой» — 5:4.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Третьи матчи

«Новая Генерация» (Сыктывкар) — «Норникель» (Норильск) — 0:3 (0:1).

«Динамо» (Самара) — «Тюмень» — 3:4 д.в. (3:0, 0:3).

Итоговый счёт в сериях — 0-3.

«Торпедо» (Нижегородская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:4 д.в. (2:2, 2:2).

«Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва) — 3:3 (0:1, 3:2, по пен. — 5:4).

Счёт в сериях — 1-2.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021