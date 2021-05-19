«Тюмень» и «Норникель» вышли в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

Завершились третьи четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. По их итогам определились два полуфиналиста. Ими стали «Норникель» и «Тюмень», выигравшие четвертьфинальные серии со счётом 3-0.



Ещё в двух сериях соперникам предстоит провести четвёртые поединки. «Газпром-Югра» в серии пенальти сумел обыграть «КПРФ» — 5:4. «Торпедо» в дополнительное время добилось победы над «Синарой» — 5:4.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Третьи матчи



«Новая Генерация» (Сыктывкар) — «Норникель» (Норильск) — 0:3 (0:1).



«Динамо» (Самара) — «Тюмень» — 3:4 д.в. (3:0, 0:3).



Итоговый счёт в сериях — 0-3.



«Торпедо» (Нижегородская область) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:4 д.в. (2:2, 2:2).



«Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва) — 3:3 (0:1, 3:2, по пен. — 5:4).



Счёт в сериях — 1-2.