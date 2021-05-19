«Это мероприятие недешёвое». Непомнящий — о матче за мировую шахматную корону с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, завоевавший право сыграть за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, прокомментировал оценку своей игры, данную тренером Владимиром Поткиным. Наставник Непомнящего считает, что подопечный с каждым днём становится всё лучше и лучше.

«Он очень добр. Сложно сказать. Могу отметить только, что с каждым днём я становлюсь старше на день. Сейчас стало обыденностью, что в 13 лет ты уже гроссмейстер, в 16 — на пороге первой двадцатки. Магнус, Фируджа, Вэй И опередили все графики. У меня немного не так — скорее волнообразный рост: застой, сменяемый резким подъёмом. За последние годы я стал в разы больше работать над шахматами и над собой, что даёт какой-то результат. Тренеру виднее, но, тем не менее, он очень добр в оценке.

Поступали ли предложения от новых спонсоров после выхода на матч с Карлсеном? К счастью, да. Это мероприятие недешёвое. Если работаешь один или с одним тренером, то, наверное, призовых хватает. В моём случае я более ответственно подошёл: есть команда, которая со мной работает, — и в плане шахмат, и в медицинско-физиологическом. На это уже немного другие ресурсы необходимы. При другом исходе такое мероприятие было бы не «в плюс» для меня», — приводят слова Непомнящего «Известия».

Матч Карлсена и Непомнящего состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.