Россиянин остановит норвежскую машину разрушения? Непомнящий сойдётся в битве с Карлсеном

Этот поединок должен был состояться. Как дуэль Месси и Роналду или бой Али и Фрейзера.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий убедительно выиграл турнир претендентов, который проходил в Екатеринбурге и растянулся на целый год из-за пандемии. Он обеспечил себе победу за тур до окончания и мыслями уже целиком и полностью в предстоящем поединке за шахматную корону с её обладателем Магнусом Карлсеном. Что помогло Непомнящему добиться такого результата? Ответы – в колонке международного гроссмейстера Дмитрия Кряквина.

Битва, которая должна была состояться

В спорте есть грандиозные эпохальные битвы, которые обязательно должны состояться. И если Лионель Месси с Криштиану Роналду или Александр Овечкин с Сидни Кросби по большей части вынуждены были соревноваться заочно, то когда-то весь мир ждал «Манильскую мясорубку» боксеров Мохаммеда Али и Джо Фрейзера или поединок Майка Тайсона против Эвандера Холифилда.

Российский гроссмейстер побьётся с Карлсеном за титул чемпиона мира! Норвежец, берегись! Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов.

В сражение легенд фигурного катания Алексея Ягудина и Евгения Плющенко вмешивался даже парапсихолог Рудольф Загайнов, и великие чемпионы до сих пор находятся в натянутых отношениях. С теннисом сложнее – там долгое время царил триумвират Рафаэль Надаль – Роджер Федерер – Новак Джокович, а многочисленные конкуренты гонщика Михаэля Шумахера зачастую не выдерживали звания великого противника Красного Барона, но всё равно мир всегда ждал именно грандиозного противостояния двух суперзвёзд и лицом к лицу.

В шахматах таковыми являлись «политические» битвы советского чемпиона Бориса Спасского с американским гением-одиночкой Робертом Фишером, символа системы Анатолия Карпова с невозвращенцем Виктором Корчным и позднее с мятежным Гарри Каспаровым. Скажу со всей прямотой – если бы действующий чемпион Магнус Карлсен не сыграл матч на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, то это стало бы одной из величайших потерь в истории интеллектуального спорта.

Фото: РИА Новости

Крайне неудобный соперник

И Магнус, и Ян родились в 1990 году и стали представителями одного из самых грандиозных поколений в истории шахмат. Например, ещё один вундеркинд этого года рождения Сергей Карякин сыграл свой чемпионский матч пятью годами ранее, а другой одногодка великих Дмитрий Андрейкин пробивался в турнир претендентов.

Соперничество Карлсена и Непомнящего началось давно. В детстве доминировал россиянин, не раз огорчавший сверстника на первенствах мира и Европы. Но потом Карлсен стремительно взмыл вверх, поработал с Каспаровым и начал свою доминацию в чёрно-белом мире.

Непомнящий шёл к Олимпу значительно дольше и сложнее, однако всегда оставался для Карлсена крайне неудобным соперником. Ян дважды обыгрывал Магнуса на супертурнирах при одном поражении, оставался одним из главных соперников в онлайновом «Магнус Туре», где незадолго до начала турнира претендентов снова нанёс историческому сопернику тяжёлую пробоину.

«Мне не хотелось продолжать». Китайский шахматист сдался в партии с россиянином Непомнящим На матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном теперь претендуют только два гроссмейстера. И оба прекрасно говорят по-русски.

Не подумайте, что в партиях россиянина и норвежца всегда и везде всё шло по сценарию Яна Непомнящего. Могучий Карлсен не раз брал верх в турнирах с укороченным контролем и гораздо чаще соперника занимал первые места в престижных соревнованиях. Но многие эксперты сходились в одном. Чемпион достаточно стабильно побеждал своих прошлых соперников, и зачастую матч на первенство мира даже укреплял его гегемонию, несмотря на упорнейшую борьбу в самом матче (Сергея Карякина и Фабиано Каруану Карлсен победил только в дополнительных партиях после общего ничейного счёта в основных).

Как Крамник для Каспарова

А Непомнящий оставался единственным несломленным из элиты. Как некогда Владимир Крамник для Гарри Каспарова, в итоге и свергший Великого и Ужасного с престола. При этом в отборочных соревнованиях Яну часто категорически не везло, и он вышел на пик своей формы аккурат к 30-летию, что ещё раз опровергает миф о тотальном омоложении шахмат и позволяет вспомнить добрым словом патриарха советской школы чемпиона мира Михаила Ботвинника, считавшего, что пик достижений шахматиста должен наступать на четвертом десятке.

Непомнящий за последние 2-3 года провёл огромную работу со своей командной и стал по-настоящему универсальным, могучим бойцом. В турнире претендентов, который весной 2020 года стартовал в Екатеринбурге, он сразу захватил лидерство, в том время как экс-претендент американец Фабиано Каруана выступал не слишком удачно.

Однако в погоню за Яном бросился поймавший ветер удачи Максим Вашье-Лаграв. Француз попал в турнир ввиду отказа азербайджанца Теймура Раджабова, а есть такая примета в шахматах, что последний включённый игрок – это всегда самый опасный человек. В итоге в последнем туре первого круга Вашье-Лаграв обыграл Яна, догнал его и тут… турнир прервали из-за тотального локдауна.

Товарищи прикрыли грудью

Дальнейший год прошёл в попытках ФИДЕ возобновить соревнование. Каждый из участников провёл его по-разному. Кто-то отчаянно бился в бесконечных сражениях в интернете, иные, наоборот, затаились и копили новые разработки, надеясь задавить ими соперников в круге втором. Мне кажется, Непомнящий правильно соблюдал баланс между «играть» и «не играть», а также оказался психологически лучше всех готов к долгожданному возобновлению игры, которое состоялось спустя год и один месяц.

Непомнящий назвал одно из главных преимуществ Карлсена и оценил свои шансы в матче с ним

Вашье-Лаграв неудачно выступал на турнирах перед стартом (нидерландцы в Вейк-ан-Зее сумели провести свой Tata Steel, несмотря на все карантины) и сумел выйти из чёрной полосы первых туров ценой невероятных усилий. Роль догоняющего попытался исполнить бывший петербуржец Аниш Гири, но пал под двойным ударом Александра Грищука и Кирилла Алексеенко. Партнёры Непомнящего по сборной прикрыли грудью своего товарища, в то время как Ян c лёгкостью брал очки в битве с аутсайдерами состязания, в остальных партиях играл надёжно и победил с большим запасом – аж за тур до окончания. На радостях Непомнящий уступил в последний игровой день Дин Лижэню, но это уже не имело большого спортивного значения.

Фото: РИА Новости

Час исторической битвы известен, как и место, где она состоится. Величайший соперник чемпиона мира, единственный игрок элитного сословия, имеющий положительный баланс личных встреч против непобедимого Магнуса Карлсена, сыграет с норвежской машиной разрушения. Остановит ли он её? Это вопрос, на который пока нет ответа. Но с очень большой долей вероятности это будет сражение, которое отразится эхом в вечности.