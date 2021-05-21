«Я живой человек, а не робот». Тренер «СГАУ-Саратов» — о скандале в полуфинале ЧР с ЦСКА

Главный тренер «СГАУ-Саратов» Александр Алексеев прокомментировал своё удаление в первом полуфинале гандбольной Суперлиги с ЦСКА.

В середине второго тайма Алексеев, крайне недовольный действиями арбитров, в сердцах пнул откатившийся к нему мяч. Тот отлетел в руку врача ЦСКА Артёма Крынцалова, который держал открытый пузырёк с нашатырным спиртом. Жидкость выплеснулась из пузырька и попала в глаза гандболисту армейцев Алексею Фокину. Предварительно у спортсмена ожог роговицы левого глаза.

«Всё началось совсем не в этом эпизоде, а намного раньше, когда арбитры простили разыгрывающего ЦСКА Валентина Воробьёва, который грубо нарушил правила на выходившем один на один Андрее Трофимце. Воробьёву судьи вместо красной карточки дали всего две минуты, и даже пенальти не назначили! Ну и до этого были спорные моменты. Игра стала ломаться, нервы накалились до предела, а в итоге произошёл этот несчастный случай. Я живой человек, а не робот – не сдержался. Честно говоря, я думал, что мяч попал Алексею в голову, и только потом выяснились все подробности.

Я сразу покинул зал после удаления, даже досматривать матч не стал – не видел в этом смысла. Своих парней попросил только извиниться перед Фокиным за то, что случилось. ЦСКА – сильнее, они победили бы всё равно, но нужно делать это в игре. Судьи что – пожурят их, и всё, а я теперь наверняка получу дисквалификацию и штраф в 50–60 тысяч рублей. Это если повезёт», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Игра завершилась со счётом 33:24 в пользу ЦСКА, хотя после первого тайма москвичи вели с разницей всего в один мяч, а до скандального эпизода выигрывали 26:23. Но после удаления наставника саратовцы посыпались.