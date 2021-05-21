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В полуфинале ЧР — скандал: гандболисту ЦСКА в глаза попал нашатырный спирт

В полуфинале ЧР — скандал: гандболисту ЦСКА в глаза попал нашатырный спирт
Елена Чистова
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Крупный скандал произошёл в первом полуфинальном матче мужской гандбольной Суперлиги между «СГАУ-Саратов» и ЦСКА. В середине второго тайма крайнему правому армейцев Алексею Фокину в глаза попал нашатырный спирт.

Эпизод, предопределивший весь дальнейший ход игры, стал итогом череды случайностей. Врач ЦСКА Артём Крынцалов побежал оказывать помощь одному из своих игроков, в руке он держал открытый пузырёк с нашатырным спиртом. В это время наставник «СГАУ-Саратова» Александр Алексеев, крайне недовольный действиями арбитров Максима Герасимова и Дмитрия Слащева, в сердцах пнул откатившийся к нему мяч. Тот отлетел в руку Крынцалова.

Жидкость выплеснулась из пузырька и попала в глаза Фокину, который тут же упал на площадку возле скамейки запасных саратовцев. Судьи после разбора ситуации показали синюю карточку Алексееву – это немедленное удаление с последующей дисквалификацией. Фокина увели с площадки и оказали медицинскую помощь. Предварительно у Алексея ожог роговицы левого глаза.

Игра завершилась со счётом 33:24 в пользу ЦСКА, хотя после первого тайма москвичи вели с разницей всего в один мяч, а до скандального эпизода выигрывали 26:23. Но после удаления наставника саратовцы посыпались.

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