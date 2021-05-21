Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ВАДА намерено предотвратить участие в ОИ спортсменов из базы московской лаборатории

ВАДА намерено предотвратить участие в ОИ спортсменов из базы московской лаборатории
Елена Чистова
Комментарии

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) после совместного заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, заявили о намерении предотвратить участие в Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио российских спортсменов, которые были идентифицированы в ходе проверки данных московской антидопинговой лаборатории.

После проведённого ВАДА расследования информация о 298 российских спортсменах, была передана в 28 антидопинговых организаций — 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

«ВАДА продолжает оказывать поддержку, когда это необходимо, международным спортивным федерациям в возбуждении дел о нарушениях антидопинговых правил, контролировать решения федераций в отношении пакетов доказательств, предоставленных им ВАДА, и обжаловать эти решения, когда агентство не считает их соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио юридический департамент ВАДА и независимый отдел расследований фокусируют всю свою энергию на предотвращении участия в Играх спортсменов или вспомогательного персонала, которые были идентифицированы в рамках операции LIMS», — цитирует решение исполкома ВАДА пресс-служба агентства.

Россию можно оставить без Олимпиад больше чем на два года. Мы нашли, где ловушка Россию можно оставить без Олимпиад больше чем на два года. Мы нашли, где ловушка
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021