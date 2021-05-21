ВАДА намерено предотвратить участие в ОИ спортсменов из базы московской лаборатории

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) после совместного заседания, прошедшего в режиме видеоконференции, заявили о намерении предотвратить участие в Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио российских спортсменов, которые были идентифицированы в ходе проверки данных московской антидопинговой лаборатории.

После проведённого ВАДА расследования информация о 298 российских спортсменах, была передана в 28 антидопинговых организаций — 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

«ВАДА продолжает оказывать поддержку, когда это необходимо, международным спортивным федерациям в возбуждении дел о нарушениях антидопинговых правил, контролировать решения федераций в отношении пакетов доказательств, предоставленных им ВАДА, и обжаловать эти решения, когда агентство не считает их соответствующими Всемирному антидопинговому кодексу. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио юридический департамент ВАДА и независимый отдел расследований фокусируют всю свою энергию на предотвращении участия в Играх спортсменов или вспомогательного персонала, которые были идентифицированы в рамках операции LIMS», — цитирует решение исполкома ВАДА пресс-служба агентства.