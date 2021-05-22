Гандболистки «Лады» завоевали бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном матче за третье место «Лада» на своей площадке разгромила «Астраханочку» со счётом 32:17. Напомним, первый матч неделю назад выиграла «Астраханочка» со счётом 34:29. В итоге по сумме двух встреч призёром соревнований стала тольяттинская команда. Общий счёт – 61:51 в пользу «Лады».

В ответном матче самой результативной стала центральная «Лады» Валерия Кирдяшева, забившая 10 мячей. Шесть раз отличилась её одноклубница Ольга Фомина. Лучшая в «Астраханочке» Карина Ёжикова забила 5 мячей.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Ответный матч

«Лада» (Тольятти) – «Астраханочка» — 32:17 (17:11).

Первый матч – 29:34.