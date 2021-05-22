Украинский пловец Михаил Романчук завоевал второе золото на ЧЕ в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В плавании на 800 м кролем победу одержал украинец Михаил Романчук, завоевавший второе золото на турнире. Ранее он первенствовал на дистанции 1500 м кролем.

В плавании на 50 м брассом победил британец Адам Пити, россиянин Кирилл Пригода – седьмой.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 800 м

1. Михаил Романчук (Украина) – 7.42,61.

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 7.43,62.

3. Габриэле Детти (Италия) – 7.46,10.

Брасс. 50 м

1. Адам Пити (Великобритания) – 26,21.

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,55.

3. Николо Мартиненжи (Италия) – 26,68…

7. Кирилл Пригода (Россия) – 27,30.