«Амёбы не ставят рекорды мира». Лариса Ильченко — о Клименте Колесникове

Олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира в плавании на открытой воде Лариса Ильченко заявила, что больше других пловцов на чемпионате Европы в Будапеште ей понравился Климент Колесников.

«Его заплыв на 50 м на спине был чем-то совершенно невероятным. Понравился Мартин Малютин на 400 м вольным стилем, понравились эстафеты, девочки-стайеры. Но все это не сравнить с эмоциями, которые я испытала, когда Колесников в полуфинале побил рекорд мира. Не могла даже представить себе, как он после этого проплывёт в финале. А он снова установил рекорд. Даже сейчас говорю вам об этом — и чувствую мурашки. Хотя меня даже больше удивила его победа на стометровке вольным стилем. Такого я от него не ожидала.

Если спросить сейчас спортсмена, как он намерен распределять свои силы на Олимпиаде, он и сам, наверное, не сумеет ответить. Там недостаточно просто выйти на пик формы. Нужно ещё уметь постоянно держать под контролем нервы. Но Климент, безусловно, боец. Настоящий. И очень много работает.

Мне посчастливилось однажды приехать на сборы в Линьяно, где тренировались пловцы, и я всё это видела. Слышала, как Колесников даёт интервью. Он произвёл на меня впечатление очень грамотного и целеустремлённого парня с ярко выраженным спортивным характером. Да что здесь говорить: амёбы не ставят рекорды мира», — приводит слова Ильченко RT.