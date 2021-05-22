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16-летняя итальянская пловчиха Пилато побила мировой рекорд и обогнала Ефимову

16-летняя итальянская пловчиха Пилато побила мировой рекорд и обогнала Ефимову
Елена Чистова
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16-летняя итальянка Бенедетта Пилато установила рекорд мира на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Пилато финишировала первой во втором полуфинальном заплыве, затратив на прохождение дистанции 29,30 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Лилли Кинг, которая в 2017 году, также в Будапеште, преодолела эту дистанцию за 29,40.

Пилато также обновила и европейский рекорд (29,48), который с 2013 года принадлежал представительнице Литвы Руте Мейлутите.

В финал чемпионата Европы на дистанции 50 м брассом вышли две россиянки. Юлия Ефимова финишировала вслед за Пилато с временем 30,25, а Татьяна Белоногофф стала четвёртой в первом заплыве (30,84).

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