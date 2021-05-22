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Евгений Рылов защитил титул чемпиона Европы в плавании на 200 м на спине

Евгений Рылов защитил титул чемпиона Европы в плавании на 200 м на спине
Елена Чистова
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Российский пловец Евгений Рылов защитил титул чемпиона Европы в плавании на 200 м на спине. На первенстве континента по водным видам спорта, которое проходит в Будапеште (Венгрия), Рылов первенствовал на своей коронной дистанции на 0,16 сек. опередив британца Люка Гринбанка. Бронзовым призёром стал представитель Швейцарии Роман Митюков.

Рылов стал четырёхкратным чемпионом Европы на длинной воде, также он является двукратным чемпионом мира и бронзовым призёром Олимпийских игр на дистанции 200 м на спине.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Спина, 200 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 1.54,46.
2. Люк Гринбанк (Великобритания) – 1.54,62.
3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.56,33.

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